Украинские военкомы мобилизовали священника прямо в подряснике и с крестом

Сотрудники украинского военкомата мобилизовали священника в церковном облачении на улице. Об этом рассказал пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Хвостик. Он отметил, что забрали священника с иерейским крестом и в подряснике.

Хвостик находился в машине территориального центра комплектования (ТЦК) и стал свидетелем насильственной мобилизации священнослужителя.

«Это просто уже именно богохульство и кощунство. Вообще трогать человека, который носит крест и служит Богу. Даже как говорится, какого именно конфессионного сообщества он не был бы, но он служит Богу», — приводит комментарий пленного РИА «Новости».

Дмитрий Хвостик был старостой церкви Петра и Павла Московского Патриархата в Черниговской области. Он хотел пойти в церковь готовиться к празднику, когда ТЦК забрал его в военкомат.

Ранее Life.ru сообщал, как житель Киевской области оказался в реанимации с сотрясением и потерей памяти после визита в военкомат. Мать пострадавшего нашла сына избитым до потери памяти после его контактов с ТЦК.