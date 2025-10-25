ВСУ нанесли по Брянской области почти 20 тысяч ударов, погибли 53 человека

С начала 2025 года вооружённые формирования Украины нанесли более 14 000 ударов по Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Только за девять месяцев 2025 года вооружённые формирования Украины нанесли 14260 ударов, а с начала специальной военной операции — 19760», — приводит слова Богомаза РИА «Новости».

В результате агрессии ВСУ погибли 53 мирных жителя.

Напомним, 23 октября в результате атаки дронов ВСУ в Брянской области погибла женщина. FPV-дрон атаковал движущийся гражданский автомобиль в селе Новые Юрковичи Климовского района.