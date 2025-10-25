Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 октября, 02:28

ВСУ нанесли по Брянской области почти 20 тысяч ударов, погибли 53 человека

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

С начала 2025 года вооружённые формирования Украины нанесли более 14 000 ударов по Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Только за девять месяцев 2025 года вооружённые формирования Украины нанесли 14260 ударов, а с начала специальной военной операции — 19760»,приводит слова Богомаза РИА «Новости».

В результате агрессии ВСУ погибли 53 мирных жителя.

Мирный житель погиб, ещё двое пострадали при ударе БПЛА по Белгородской области
Мирный житель погиб, ещё двое пострадали при ударе БПЛА по Белгородской области

Напомним, 23 октября в результате атаки дронов ВСУ в Брянской области погибла женщина. FPV-дрон атаковал движущийся гражданский автомобиль в селе Новые Юрковичи Климовского района.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Происшествия
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar