Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 октября, 02:45

Президент Румынии Дан сбежал от протестующих под крики «убирайся на Украину»

Никушор Дан. Обложка © ТАСС / AP

Никушор Дан. Обложка © ТАСС / AP

Визит президента Румынии Никушора Дана в ясский Национальный театр завершился масштабным публичным скандалом. Согласно данным журнала Agora Press, при входе в здание главу государства встретила агрессивно настроенная толпа, выражавшая открытое недовольство его политикой.

Президент Румынии Дан сбежал от протестующих. Видео © Х / Lord Bebo

Десятки протестующих освистали политика, сопровождая встречу резкими выкриками. В адрес Дана звучали обвинения в предательстве и призывы отправиться «на Украину». Один из присутствующих открыто назвал его самым слабым президентом в истории страны.

Глава государства не стал вступать в полемику с возмущёнными гражданами, ограничившись символическим приветственным жестом — так называемым «римским салютом». После этого, не делая никаких заявлений, он поспешно покинул место конфликта, укрывшись в здании театра.

Президент Румынии «дал Байдена», опозорившись перед караулом
Президент Румынии «дал Байдена», опозорившись перед караулом

Ранее в Румынии предотвратили поджог офиса украинцами, но виноватой выставили Россию. В Бухаресте заявили, что двое граждан Незалежной, которые якобы работали на спецслужбы РФ, пытались устроить пожар в офисе украинской курьерской компании NOVA POST.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • румыния
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar