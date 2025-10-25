Визит президента Румынии Никушора Дана в ясский Национальный театр завершился масштабным публичным скандалом. Согласно данным журнала Agora Press, при входе в здание главу государства встретила агрессивно настроенная толпа, выражавшая открытое недовольство его политикой.

Президент Румынии Дан сбежал от протестующих. Видео © Х / Lord Bebo

Десятки протестующих освистали политика, сопровождая встречу резкими выкриками. В адрес Дана звучали обвинения в предательстве и призывы отправиться «на Украину». Один из присутствующих открыто назвал его самым слабым президентом в истории страны.

Глава государства не стал вступать в полемику с возмущёнными гражданами, ограничившись символическим приветственным жестом — так называемым «римским салютом». После этого, не делая никаких заявлений, он поспешно покинул место конфликта, укрывшись в здании театра.

Ранее в Румынии предотвратили поджог офиса украинцами, но виноватой выставили Россию. В Бухаресте заявили, что двое граждан Незалежной, которые якобы работали на спецслужбы РФ, пытались устроить пожар в офисе украинской курьерской компании NOVA POST.