Полиция Сеула открыла огонь по пьяному россиянину, который бегал с тесаком по улицам

В Южной Корее пьяный россиянин бегал с ножом по улицам в столичном районе Мун-дон. Мужчина размахивал тесаком, бил стёкла в магазинах и угрожал прохожим, чем сильно напугал местных жителей, сообщает телеграм-канал SHOT.

Россиянин в Корее устроил пьяный беспредел. Видео © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Channel A News

Когда на место прибыли полицейские, они потребовали, чтобы мужчина положил оружие на землю, но он их проигнорировал и начал им угрожать. Сначала корейские копы применили электрошокер, затем холостые патроны, но ничего не добились. В итоге правоохранители выстрелили боевыми, после чего смогли скрутить россиянина. Мужчину отправили в местную тюрьму.

По данным полиции Сеула, россиянина обвинили в воспрепятствовании служебным обязанностям и запугивании граждан. Уточняется, что мужчина был пьян, но следов психоактивных веществ в его крови не нашли. Также выяснилось, что он имеет визу беженца.

Ранее Life.ru писал о двух россиянах, задержанных на Бали за вымогательство и похищения туристов. Они угрожали иностранцам, били и требовали деньги, угрожая депортацией. Полиция выявила 27 эпизодов преступлений и продолжает расследование.