В Госдуме россиянам рассказали, как увеличить пенсии за стаж до 1997 года

Россияне могут получить дополнительную прибавку к пенсии, если у них есть трудовой стаж до 1997 года. Для этого необходимо собрать определённые документы. Депутат Госдумы Алексей Говырин объяснил, что пенсионеры, работавшие до 1997 года, могут рассчитывать на пересмотр пенсии, но только по заявлению, так как данные о трудовом стаже не всегда отражены в системе учёта.

Говырин уточнил, что до 1997 года информация о работе вносилась по документам предприятий, а не по взносам. После перехода к страховой системе многие сведения не были перенесены. Поэтому для перерасчёта нужно подтвердить трудовой стаж.

Сначала требуется обратиться в отделение Социального фонда по месту жительства и подать заявление на учёт дополнительных периодов стажа. К заявлению необходимо приложить трудовую книжку и архивные справки.

После проверки фонд выдаёт решение о перерасчёте. Если стаж подтвердится, пенсионеру пересчитают страховые коэффициенты и увеличат размер пенсии.

«Прибавка зависит от количества подтвержденных лет и заработка за тот период, в среднем это от нескольких сотен до пары тысяч рублей в месяц», — цитирует депутата ТАСС.

Это, в среднем, составляет от нескольких сотен до пары тысяч рублей в месяц. Важно отметить, что перерасчёт производится с даты подачи заявления, поэтому откладывать обращение невыгодно.

