В Волгоградской области подстанция ЛЭП загорелась после атаки БПЛА

В Волгоградской области ПВО отразила атаку украинских БПЛА, однако обломки одного из дронов вызвали пожар на территории подстанции ЛЭП в Николаевском районе. Возгорание оперативно ликвидировали, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

«В результате падения обломков БПЛА в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП Балашовская зафиксировано возгорание, которое оперативно ликвидировано противопожарными силами. В Светлоярском районе повреждено частное жилое строение», — приводит слова Бочарова пресс-служба администрации Волгоградской области.

Глава региона отметил, что атака ВСУ ночью с 24 на 25 октября была массированной, но силы ПВО Министерства обороны РФ справились с угрозой. Пострадавших нет, экстренные службы оперативно устраняют последствия атаки.