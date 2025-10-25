Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 октября, 03:56

В Волгоградской области подстанция ЛЭП загорелась после атаки БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dongfang

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dongfang

В Волгоградской области ПВО отразила атаку украинских БПЛА, однако обломки одного из дронов вызвали пожар на территории подстанции ЛЭП в Николаевском районе. Возгорание оперативно ликвидировали, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

«В результате падения обломков БПЛА в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП Балашовская зафиксировано возгорание, которое оперативно ликвидировано противопожарными силами. В Светлоярском районе повреждено частное жилое строение», — приводит слова Бочарова пресс-служба администрации Волгоградской области.

Глава региона отметил, что атака ВСУ ночью с 24 на 25 октября была массированной, но силы ПВО Министерства обороны РФ справились с угрозой. Пострадавших нет, экстренные службы оперативно устраняют последствия атаки.

План «Ковёр» ввели в аэропортах трёх городов России
План «Ковёр» ввели в аэропортах трёх городов России

Ранее жители Волгограда сообщили, что слышали не менее 15 взрывов над городом. Также российская система ПВО уничтожила семь беспилотников на подлёте к Москве.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Происшествия
  • Волгоградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar