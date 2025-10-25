В Госдуме объяснили, кто может жить в квартире умершего хозяина

Смерть владельца квартиры не является основанием для ограничения права на проживание в ней зарегистрированных жильцов, родственников и наследников до момента официального вступления в наследство. Как объяснил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, квартира не может быть опечатана из-за споров между наследниками, право проживания сохраняется за несколькими категориями граждан.

Депутат подчеркнул, что зарегистрированные в квартире жильцы сохраняют право на проживание до аннулирования регистрации по решению суда или собственному заявлению. Также это право распространяется на наследников по закону или завещанию, даже если они ещё не вступили в наследство, но фактически проживают в помещении, не нарушая прав других людей.

Особой защитой, согласно разъяснениям, пользуются несовершеннолетние дети, супруг и пожилые родители умершего — их выселение до решения вопроса с наследством невозможно. Кроме того, нетрудоспособные иждивенцы, проживавшие с собственником не менее года до его смерти, наследуют наравне с другими наследниками, что гарантирует им сохранение права на жильё.

