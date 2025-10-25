Сектор Газа
25 октября, 05:08

Крупную группу ВСУшников накрыло огненным смерчем под Харьковом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Российские бойцы ликвидировали крупное скопление военнослужащих 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе харьковского населённого пункта Светличное. По данным РИА «Новости», ударом реактивной системы залпового огня было уничтожено до взвода личного состава противника, а также несколько единиц техники.

Представители российских силовых структур рассказал, что операция прошла успешно, пострадавших среди военнослужащих ВС РФ нет. Потери противника включают как убитых, так и раненых, а техника серьёзно повреждена.

ВСУ срочно перебрасывают наёмников в Харьковскую область
Ранее Life.ru писал, что потери ВСУ только за минувшие за сутки достигли 1630 человек. Российские войска нанесли сильные удары по украинским формированиям на всех направлениях, уничтожив сотни солдат и десятки единиц техники.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Юния Ларсон
