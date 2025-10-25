Российские бойцы ликвидировали крупное скопление военнослужащих 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе харьковского населённого пункта Светличное. По данным РИА «Новости», ударом реактивной системы залпового огня было уничтожено до взвода личного состава противника, а также несколько единиц техники.

Представители российских силовых структур рассказал, что операция прошла успешно, пострадавших среди военнослужащих ВС РФ нет. Потери противника включают как убитых, так и раненых, а техника серьёзно повреждена.

Ранее Life.ru писал, что потери ВСУ только за минувшие за сутки достигли 1630 человек. Российские войска нанесли сильные удары по украинским формированиям на всех направлениях, уничтожив сотни солдат и десятки единиц техники.