Раскрыты миллиардные убытки ЕС при конфискации российских активов

Евросоюз может лишиться как минимум 238 миллиардов долларов, если решит конфисковать российские активы в рамках так называемого «репарационного кредита» Украине, подсчитали РИА «Новости».

На счетах России в бельгийском Euroclear сейчас заморожено около 224,5 миллиарда долларов – это как государственные, так и частные средства. Если эти активы будут изъяты, ЕС столкнётся с серьёзными финансовыми потерями, поскольку российские вложения приносят Euroclear до 90% доходов от российских активов. При этом достоверно неизвестно, какая часть из этих средств принадлежит Банку России.

Ранее Life.ru писал, что Бельгия предупредила о жёсткой реакции Москвы на конфискацию активов. Российские власти могут ответить ударами по европейским активам на сумму до 200 миллиардов долларов. Министр Тео Франкен подчеркнул, что кредиты Киеву под эти средства скорее приведут к катастрофе для ЕС, чем к восстановлению Украины.