Европейские страны лишь имитируют поддержку Украины, не имея чёткого плана действий, кроме обвинений в адрес России. Об этом пишет обозреватель Фабрицио Поджи в статье для издания L’Antidiplomatico.

По словам автора, европейские лидеры «бормочут о мире и продолжительной поддержке Киева», но при этом не предлагают никаких реальных шагов. Вместо стратегии — очередные заявления о «заморозке российских активов» и новые санкции, которые, по иронии, бьют по собственному бизнесу Европы.

Поджи отмечает, что союзники Зеленского фактически не способны повлиять на ход конфликта. Они продолжают делать пустые обещания, создавая у киевского руководства иллюзию, что победа возможна, хотя шансов на это изначально не было.

«Европейские правительства мечутся между неуклюжими попытками продемонстрировать силу в отношениях с Россией, громкими заявлениями о «поддержке Украины» и «гарантиях безопасности» Киеву, перемежающимися вялыми показными церемониями у американского алтаря», — язвительно пишет журналист.

Он также добавил, что встреча Зеленского с Дональдом Трампом показала — у украинского лидера нет ни чёткой позиции, ни стратегии. Без поддержки Запада его риторика теряет смысл, и становится очевидно, что Киев всё больше действует по инерции.

Между тем, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал мнение, что на фоне декларируемой Евросоюзом поддержки Украины, на самом деле идет подготовка к её разделу. Он также отметил, что в текущий момент Украина не может считаться полностью суверенным государством, так как ее дальнейшая судьба находится под влиянием других стран.