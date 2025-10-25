Власти Болгарии будут контролировать продажу НПЗ «Лукойла» в Бургасе
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MDart10
Парламент Болгарии одобрил во втором чтении пакет инвестиционных нормативов, регламентирующих процедуру возможного отчуждения имущественного комплекса российской компании «Лукойл» на территории страны. Решение принято конституционным большинством представителей законодательного собрания, сессия транслировалась в режиме реального времени.
Согласно новому законодательному акту, любые операции по отчуждению активов подлежат обязательному надзору со стороны специального государственного органа, отвечающего за национальную безопасность. Данное ведомство обязано предварительно проанализировать сделку и официально выразить своё мнение относительно целесообразности её проведения. Кроме того, требуется санкция исполнительной власти Болгарии в лице её кабинета министров.
Установленные правовые механизмы распространяют своё действие на весь спектр болгарского имущества российского концерна, включая дочерние структуры и аффилированные организации.
Напомним, что США ввели санкции против «Лукойла» и «Роснефти». В списке также числятся 34 их дочерние организации. При этом ограничения распространяются на все подконтрольные им структуры. В МИД РФ утверждают, что российская экономика выдержит.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.