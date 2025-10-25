Сектор Газа
25 октября, 07:18

Глава Новгородской области Дронов рассказал о последствиях атаки беспилотников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Halfpoint

Никто из жителей Новгородской области не пострадал в ходе атаки украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дронов в своём телеграм-канале.

По его словам, в ночь на субботу силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника ВСУ над регионом.

«Пострадавших нет. Спасибо военным за работу! Уважаемые новгородцы, при обнаружении БПЛА просим сохранять спокойствие и обо всех возможных ситуациях сообщать по номеру 112», — написал глава области.

Ранее военный обозреватель заявил, что обещанный президентом РФ Владимиром Путиным сокрушительный ответ на удары ВСУ вглубь российской территории будет реализован в три этапа. Одним из них является, по его словам, нанесение тактического ядерного удара по Киеву.

