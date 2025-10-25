Путин поздравил президента Казахстана Токаева с Днём Республики

Президент России Владимир Путин обратился с поздравлением к коллеге из Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, страна отмечает День Республики. Российский лидер подчеркнул, что Москва и Астана продолжат совместно развивать стратегическое партнёрство. Об этом сообщает посольство РФ в Казахстане.

«Ваша страна уверенно движется по пути социально-экономического развития, последовательно укрепляет свои позиции на международной арене. Российско-казахстанские связи находятся на весьма высоком уровне. Наши государства успешно сотрудничают на различных направлениях, эффективно взаимодействуют в рамках СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ, ШОС и других многосторонних структур», — сказано в тексте.

Путин напомнил, что Москва готовится к предстоящему визиту Токаева, который запланирован на 12 ноября. Также российский президент пожелал главе Казахстана крепкого здоровья, успехов, а всем гражданам республики благополучия и процветания.

Ранее Токаев заверил, что Россия является для Казахстана стратегически важным партнёром благодаря прочным историческим, политическим, экономическим и гуманитарным связям.