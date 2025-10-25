Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 октября, 07:35

Путин поздравил президента Казахстана Токаева с Днём Республики

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин обратился с поздравлением к коллеге из Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, страна отмечает День Республики. Российский лидер подчеркнул, что Москва и Астана продолжат совместно развивать стратегическое партнёрство. Об этом сообщает посольство РФ в Казахстане.

«Ваша страна уверенно движется по пути социально-экономического развития, последовательно укрепляет свои позиции на международной арене. Российско-казахстанские связи находятся на весьма высоком уровне. Наши государства успешно сотрудничают на различных направлениях, эффективно взаимодействуют в рамках СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ, ШОС и других многосторонних структур», сказано в тексте.

Путин напомнил, что Москва готовится к предстоящему визиту Токаева, который запланирован на 12 ноября. Также российский президент пожелал главе Казахстана крепкого здоровья, успехов, а всем гражданам республики благополучия и процветания.

Путин: Отношения стратегического партнёрства между Москвой и Астаной развиваются
Путин: Отношения стратегического партнёрства между Москвой и Астаной развиваются

Ранее Токаев заверил, что Россия является для Казахстана стратегически важным партнёром благодаря прочным историческим, политическим, экономическим и гуманитарным связям.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Касым Жомарт Токаев
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar