США намерены использовать экономическое давление, а не военную силу, в отношении России. Об этом сообщает испанская газета Pais.

«США не собираются давить на Кремль военными средствами — знаменитые ракеты Tomahawk вряд ли прибудут в Киев, — но будут использовать экономические средства», — говорится в публикации.

В Москве также неоднократно заявляли, что попытки давления в контексте украинского урегулирования бесперспективны, поскольку у России есть чёткая позиция относительно прекращения огня.

Ранее сообщалось, что на встрече с Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп не поддержал надежды Киева на скорую передачу крылатых ракет Tomahawk. Источники в правительственных кругах США сообщают, что республиканец дал понять Зеленскому, что поставки вооружения в ближайшее время не планируются.