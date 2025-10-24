Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
23 октября, 23:29

В Британии отреагировали на слова Путина о последствиях применения Tomahawk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mrivserg

Слова президента России Владимира Путина о возможных последствиях применения американских ракет Tomahawk для ударов по территории РФ вызвали резонанс в Великобритании. Британский политик Джордж Гэллоуэй на своей странице в социальной сети Х обратился к западным лидерам с призывом прислушаться к предостережению российского лидера.

Гэллоуэй подчеркнул серьёзность заявления Путина и призвал Запад задуматься о возможных последствиях своих действий.

«Обратите на это внимание. Если ваши потомки каким-то образом выживут, это cможет объяснить, что с вами произошло», — заявил Гэллоуэй.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что он в шутливой форме поинтересовался у российского лидера, не будет ли тот против, если США передадут «пару тысяч томагавков» противникам России. По словам республиканца, Путин не оценил эту шутку. Хозяин Белого дома также отметил, что ракеты Tomahawk являются мощным наступательным оружием, и вряд ли кто-то хотел бы столкнуться с их применением. Позже российский лидер предупредил, что в случае ударов дальнобойным оружием по российской территории ответ Москвы будет «очень серьёзным и ошеломляющим».

