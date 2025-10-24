В Британии отреагировали на слова Путина о последствиях применения Tomahawk

Слова президента России Владимира Путина о возможных последствиях применения американских ракет Tomahawk для ударов по территории РФ вызвали резонанс в Великобритании. Британский политик Джордж Гэллоуэй на своей странице в социальной сети Х обратился к западным лидерам с призывом прислушаться к предостережению российского лидера.

Гэллоуэй подчеркнул серьёзность заявления Путина и призвал Запад задуматься о возможных последствиях своих действий.

«Обратите на это внимание. Если ваши потомки каким-то образом выживут, это cможет объяснить, что с вами произошло», — заявил Гэллоуэй.