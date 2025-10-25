Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 октября, 08:37

Песков назвал злом переход СМИ за границы приличия

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что считает злом ситуации, когда средства массовой информации перестают соблюдать рамки приличия. Песков отметил, что помимо юридической ответственности СМИ несут и фактическую ответственность за своё влияние на людей. Своё мнение он выразил ТАСС в комментарии для колонки, посвящённой особенностям американской политической сатиры.

«Де-юре все, что не запрещено, то разрешено. Но что касается средств массовой информации и влияния СМИ на людей, помимо ответственности и прав де-юре, существует ещё ответственность фактическая. И вот здесь наступает очень тонкий момент», — высказался Песков о границах допустимого в медиа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал критику в адрес французского сатирического издания Charlie Hebdo, охарактеризовав его деятельность как «зло» и пример нарушения этических норм в медиасфере. По его мнению, публикации издания неоднократно выходили за рамки приличия, что представляет собой кризисный феномен для мирового медиасообщества.

Песков: Никто не срывал саммит Путина и Трампа в Будапеште
Песков: Никто не срывал саммит Путина и Трампа в Будапеште

Ранее Песков охарактеризовал Владимира Путина как безупречный пример следования нормам дипломатического этикета. По словам представителя Кремля, российский лидер демонстрирует неизменное уважение ко всем главам государств, даже в случаях, когда их можно было бы охарактеризовать как «жалких», никогда не допуская уничижительных оценок в их адрес.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar