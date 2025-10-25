Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что считает злом ситуации, когда средства массовой информации перестают соблюдать рамки приличия. Песков отметил, что помимо юридической ответственности СМИ несут и фактическую ответственность за своё влияние на людей. Своё мнение он выразил ТАСС в комментарии для колонки, посвящённой особенностям американской политической сатиры.

«Де-юре все, что не запрещено, то разрешено. Но что касается средств массовой информации и влияния СМИ на людей, помимо ответственности и прав де-юре, существует ещё ответственность фактическая. И вот здесь наступает очень тонкий момент», — высказался Песков о границах допустимого в медиа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал критику в адрес французского сатирического издания Charlie Hebdo, охарактеризовав его деятельность как «зло» и пример нарушения этических норм в медиасфере. По его мнению, публикации издания неоднократно выходили за рамки приличия, что представляет собой кризисный феномен для мирового медиасообщества.

Ранее Песков охарактеризовал Владимира Путина как безупречный пример следования нормам дипломатического этикета. По словам представителя Кремля, российский лидер демонстрирует неизменное уважение ко всем главам государств, даже в случаях, когда их можно было бы охарактеризовать как «жалких», никогда не допуская уничижительных оценок в их адрес.