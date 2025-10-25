Мотоциклист совершил смертельно опасный прыжок со скалы в Дагестане

Отважный любитель острых ощущений Николай Цибулько решил испытать судьбу, совершив невероятный прыжок в бездну верхом на мотоцикле в дагестанском селе Кули. Видео опубликовал в своём телеграм-канале мотоциклист Сергей Белокрылин.

Прыжок со скалы. Видео © Telegram / SB_5.13

Сценарий был продуман до деталей. На краю отвесной скалы установили специальный трамплин, с которого экстремал начал разгон. Набрав необходимую скорость, Цибулько совершил решительный прыжок в пустоту, а затем в полёте раскрыл парашют синхронно с байком.

А вот российские космонавты задрали планку несколько выше. Ранее Life.ru рассказывал, что в ноябре 2025 года россияне хотят совершить первый в истории стратосферный прыжок с парашютом в районе Южного полюса.