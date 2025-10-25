Путин назвал подписание конвенции ООН историческим событием

Подписание конвенции ООН против киберпреступности — это историческое событие, ставшее реальностью благодаря широкой поддержке международным сообществом российской инициативы. Об этом президент Владимир Путин заявил в приветствии участникам церемонии подписания.

«Это без преувеличения историческое событие стало возможным благодаря поддержке большинством стран мира выдвинутой Россией в 2019 году инициативы по разработке универсального международного договора о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях», — отметил российский лидер, приветствие которого зачитал в Ханое генпрокурор РФ Александр Гуцан.