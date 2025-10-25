Путин назвал подписание конвенции ООН историческим событием
Обложка © Life.ru
Подписание конвенции ООН против киберпреступности — это историческое событие, ставшее реальностью благодаря широкой поддержке международным сообществом российской инициативы. Об этом президент Владимир Путин заявил в приветствии участникам церемонии подписания.
«Это без преувеличения историческое событие стало возможным благодаря поддержке большинством стран мира выдвинутой Россией в 2019 году инициативы по разработке универсального международного договора о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях», — отметил российский лидер, приветствие которого зачитал в Ханое генпрокурор РФ Александр Гуцан.
Напомним, ранее правительство России под руководством Михаила Мишустина одобрило предложение о подписании Конвенции ООН против киберпреступности, разработанной Министерством иностранных дел. Документ был представлен президенту для принятия окончательного решения.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.