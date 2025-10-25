Сектор Газа
Вкрай обнаглевший Зеленский клянчит у Европы очередное оружие. Теперь просит «одолжить» Patriot

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Владимир Зеленский обратился к европейским странам с просьбой предоставить Украине в пользование комплексы ПВО Patriot на время, пока Киев ожидает их поставки из США. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте офиса президента Украины.

Бывший юморист отметил, что Украина ведёт переговоры с Америкой о покупке этих систем, однако получить их не удастся сразу, поскольку ряд европейских стран стоят в очереди на приобретение раньше Киева. Теперь Зеленский надеется изменить эту ситуацию.

«И нам бы очень помогло, если бы мы смогли получить эти системы сейчас также из Европы, а затем заменить их позже, когда наступит наша очередь в соглашении с американцами», — сказал глава киевского режима, добавив, что у стран ЕС имеется достаточное количество комплексов Patriot, которые в настоящее время не задействованы.

Ранее отмечалось, что европейские страны демонстрируют лишь видимость поддержки Украины, не предлагая конкретного плана действий, ограничиваясь обвинениями в адрес России. Европейские лидеры произносят «мантры о мире и продолжительной поддержке Киева», однако не предлагают никаких реальных шагов.

