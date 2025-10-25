В России назвали лучших блогеров страны

На торжественном закрытии медиафорума «ТопБЛОГ» в центре развития молодежных медиа «ШУМ» определены лучшие авторы пятого сезона проекта. Среди более чем 24 тысяч участников из разных уголков России в финалисты прошли 29 человек из 18 регионов. Это те создатели контента, которые полностью раскрыли творческий потенциал и продемонстрировали искреннее желание влиять на общество своим словом.

На мероприятии присутствовал Алексей Жарич, заместитель начальника Управления Президента по общественным проектам. Он подчеркнул, что государство активно поддерживает молодых блогеров в развитии талантов и воплощении идей в реальные проекты

«Каждый человек, которого слушают и читают десятки и сотни людей, очень важен – ведь именно вы становитесь голосами нашего общества. Ваше влияние огромно, и мы хотим, чтобы вы были нашими союзниками. С этого года деятельность блогеров официально признана экономической сферой – блогинг стал профессией, признанной на государственном уровне», — отметил он.

Медиафорум объединил разнообразные образовательные программы: лекции от ведущих экспертов медиаиндустрии, дискуссии с представителями крупных компаний и платформ. Участники обсуждали создание качественного контента, изучали принципы работы с аудиторией. В последний день форума авторы решали реальные медиакейсы, разрабатывая идеи для партнеров проекта.

В список победителей вошли: Адельшин Андрей, Антонова Александра, Аржанова Евгения, Ведяков Михаил, Вендлер Палина, Деодатова Анна, Дурнева Екатерина, Евсеева Евгения, Крюкова Элина, Кузякин Дмитрий, Кукушкин Григорий, Манукова Кристина, Матвеева Наталия, Мишина Ирина, Мишкой Екатерина, Морозова Дарья, Мусина Александра, Мусина Айгуль, Петухова Наталья, Потёмкина Татьяна, Путинцева Ирина, Розина Галина, Салихова Рита, Самаркина Ксения, Страхов Максим, Устимова Наталья, Устинова Анна, Фонов Михаил, Черняева Евгения.

