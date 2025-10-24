Сектор Газа
24 октября, 13:46

Пиар-эксперт Мария Фример: Многие блогеры готовы платить за скандалы ради хайпа

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян, Сергей Карпухин, Вадим Тараканов

Руководитель пиар-агентства Мария Фример в комментарии «Постньюс» заявила, что часть популярных блогеров сознательно идёт на провокации и даже платит за участие в скандалах, чтобы привлечь внимание аудитории.

«Бесспорно, некоторые блогеры создают действительно интересный и информативный контент, но большинство аккаунтов не несут никакой смысловой нагрузки. Людям нравится наблюдать за личной жизнью, роскошью, путешествиями — но больше всего заходит хайп. Кто-то ради этого может бросить ребёнка в снег, подарить подписчикам “феррари” или даже подраться на камеру со своей второй половинкой», — отметила Фример.

По её словам, блогеры-миллионники зачастую называются так не только из-за количества подписчиков, но и из-за доходов. «Большие деньги, которые приносит реклама, очень быстро лишают человека здравого смысла и нравственных принципов», — подчеркнула эксперт.

В последние месяцы в российской блогосфере участились случаи взломов и угонов аккаунтов популярных инфлюенсеров в Instagram* (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России). Среди пострадавших телеведущая Ксения Бородин, блогер Валерия Чекалина (Лерчек), Ида Галич, певица Ханна, комик Дмитрий Журавлев, блогер Дмитрий Масленников, Оксана Самойлова, Ольга Бузова и другие российские знаменитости.

«В Meta* обнаружилась крыса»: Ида Галич пожаловалась на кражу аккаунта в соцсети
Злоумышленники нередко используют взломанные профили для публикации компрометирующего контента, провокаций и фейковых заявлений, чтобы вызвать волну обсуждений и привлечь внимание СМИ. В некоторых случаях владельцы аккаунтов подозревают, что подобные «взломы» могут быть частью продуманных пиар-кампаний, направленных на повышение охватов и привлечение новых подписчиков.

Лейла беременна, Джиган разбился: Взломщики Instagram* выбрали новую «жертву» после Бузовой
