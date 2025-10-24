Пиар-эксперт Мария Фример: Многие блогеры готовы платить за скандалы ради хайпа

Руководитель пиар-агентства Мария Фример в комментарии «Постньюс» заявила, что часть популярных блогеров сознательно идёт на провокации и даже платит за участие в скандалах, чтобы привлечь внимание аудитории.

«Бесспорно, некоторые блогеры создают действительно интересный и информативный контент, но большинство аккаунтов не несут никакой смысловой нагрузки. Людям нравится наблюдать за личной жизнью, роскошью, путешествиями — но больше всего заходит хайп. Кто-то ради этого может бросить ребёнка в снег, подарить подписчикам “феррари” или даже подраться на камеру со своей второй половинкой», — отметила Фример.

По её словам, блогеры-миллионники зачастую называются так не только из-за количества подписчиков, но и из-за доходов. «Большие деньги, которые приносит реклама, очень быстро лишают человека здравого смысла и нравственных принципов», — подчеркнула эксперт.

В последние месяцы в российской блогосфере участились случаи взломов и угонов аккаунтов популярных инфлюенсеров в Instagram* (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России). Среди пострадавших телеведущая Ксения Бородин, блогер Валерия Чекалина (Лерчек), Ида Галич, певица Ханна, комик Дмитрий Журавлев, блогер Дмитрий Масленников, Оксана Самойлова, Ольга Бузова и другие российские знаменитости.