Взломавшие страницу Оксаны Самойловой хакеры могут уйти от ответственности

Хакеров, которые взломали аккаунт Оксаны Самойловой, вряд ли удастся поймать, тем более что зачастую атаки на страницы звёзд в соцсетях ведутся из другой страны. Об этом рассказал «Постньюс» эксперт по кибербезопасности Дмитрий Борщук. По его словам, случаев поимки подобных нарушителей ещё не было.

«Это может быть просто фишинг. Человек переходит по ссылке, производит действия и теряет свои данные. Если мы говорим о профессиональных блогерах, то у них есть команда, которая ведёт аккаунт. Поэтому взлом могли произвести через одного из таких работников, у которого не стояла достаточно хорошая защита», — пояснил он.

Напомним, ранее телеведущая Ольга Бузова столкнулась со взломом своего многомиллионного аккаунта в запрещённой социальной сети. Мошенники на протяжении нескольких дней не только размещали от её имени странные публикации, но и начали выкладывать информацию крайне личного характера. Позже и страница Самойловой также подверглась атаке хакеров.