25 октября, 09:22

В Харьковской области серьёзно повреждена железнодорожная инфраструктура

Обложка © freepik

В городе Лозовая Харьковской области получила серьёзные повреждения железнодорожная инфраструктура. Об этом сообщил глава региональной администрации Олег Синегубов. Населённый пункт находится в восточной части Украины.

«В городе Лозовая повреждена железнодорожная инфраструктура»,  написал украинский чиновник в соцсети, не называя масштаб разрушений.

Также сообщалось, что в ночь на 25 октября столица Украины подверглась мощному ракетному удару. Российская армия использовала комплексы «Искандер» для атаки на инфраструктурные объекты. Удары наносились по объектам энергетики и военно-промышленным целям.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

Татьяна Миссуми
