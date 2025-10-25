В Харьковской области серьёзно повреждена железнодорожная инфраструктура

В городе Лозовая Харьковской области получила серьёзные повреждения железнодорожная инфраструктура. Об этом сообщил глава региональной администрации Олег Синегубов. Населённый пункт находится в восточной части Украины.

«В городе Лозовая повреждена железнодорожная инфраструктура», — написал украинский чиновник в соцсети, не называя масштаб разрушений.

Также сообщалось, что в ночь на 25 октября столица Украины подверглась мощному ракетному удару. Российская армия использовала комплексы «Искандер» для атаки на инфраструктурные объекты. Удары наносились по объектам энергетики и военно-промышленным целям.