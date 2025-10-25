Армия России ночью сокрушила военные заводы Украины групповым ударом

Российские военные разгромили серией мощных ударов военные предприятия и объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие их работу, на территории Украины. С таким докладом выступили в Минобороны РФ. Все цели достигнуты, вражеские объекты поражены.

«Сегодня ночью ВС РФ нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного базирования, а также ударными БПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим его работу», — сказано в тексте.

Ранее начальник Генштаба Вооружённых Сил РФ – первый заместитель министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов прибыл в место расположения командования группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении в зоне СВО. Генерал заслушал доклады военнослужащих и обсудил с ними дальнейшие задачи по спецоперации, а также похвалил за успехи по освобождению территории ДНР.