Регион
25 октября, 09:35

Армия России ночью сокрушила военные заводы Украины групповым ударом

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Российские военные разгромили серией мощных ударов военные предприятия и объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие их работу, на территории Украины. С таким докладом выступили в Минобороны РФ. Все цели достигнуты, вражеские объекты поражены.

«Сегодня ночью ВС РФ нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного базирования, а также ударными БПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим его работу», — сказано в тексте.

ВС РФ почти полностью выбили ВСУ из Новосёловки в ДНР

Ранее начальник Генштаба Вооружённых Сил РФ – первый заместитель министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов прибыл в место расположения командования группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении в зоне СВО. Генерал заслушал доклады военнослужащих и обсудил с ними дальнейшие задачи по спецоперации, а также похвалил за успехи по освобождению территории ДНР.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

