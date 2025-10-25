Миронов анонсировал возвращение СРЗП прежнего названия — «Справедливая Россия»

Партия «Справедливая Россия — За правду» возвращает прежнее название — «Справедливая Россия». Об этом на съезде сообщил лидер политсилы Сергей Миронов.

«Мы на сегодняшнем съезде вернём нашей партии традиционное название — «Справедливая Россия». Полное название будет звучать — Социалистическая партия ‘Справедливая Россия», — сказал он.

Миронов пояснил, что решение приняли на фоне обновления работы партии и подведения итогов последних лет.

XV съезд партии открылся в Москве сегодня — на нём Миронов представит отчёт за два с половиной года. На съезде также переизберут руководящие органы и обсудят тактику и стратегию на предстоящие в 2026 году выборы депутатов Госдумы девятого созыва.

Ранее Сергей Миронов внёс в Госдуму законопроект о привязке минимальной пенсии к федеральному МРОТ вместо прожиточного минимума пенсионера. Политик отметил, что нынешняя система создаёт необоснованный разрыв между работающими и пенсионерами. Поправки в закон «О государственной социальной помощи» предполагают, что базовым ориентиром для всех регионов станет МРОТ, а не региональный ПМП; сейчас доплаты доводят выплаты лишь до уровня местного прожиточного минимума. На 1 января МРОТ — 22 440 рублей, тогда как ПМП ниже, например, в Москве — 17 897, в Подмосковье — 16 600, в Петербурге — 16 623. Автор проекта уверен, что нововведение поднимет уровень жизни пожилых и сделает систему обеспечения справедливее.

Партия «Справедливая Россия» была создана в 2006 году в результате объединения «Родины», Российской партии жизни и Российской партии пенсионеров. Лидером с момента основания является Сергей Миронов. Политобъединение получило нынешнее название в феврале 2021 года после слияния с движением «За правду» и партией «Патриоты России». Идеология — социал-демократия, социальное государство, прогрессивная повестка в сфере поддержки семей, пенсионеров и регионов. Партия стабильно представлена в Госдуме, участвует в региональных парламентах и муниципалитетах.