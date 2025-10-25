Путин приветствовал участников съезда партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду»

Президент РФ Владимир Путин направил официальное приветствие участникам XV съезда партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», который прошёл в столице. В своём обращении глава государства подчеркнул, что эта политическая сила на протяжении многих лет заслужила доверие граждан и заняла значимое место в общественно-политической жизни нашей страны.

«Приветствую делегатов и гостей XV съезда социалистической политической партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». На протяжении многих лет ваша партия пользуется поддержкой значительной части избирателей, играет заметную роль в политической и общественной жизни страны», — сказано в тексте на сайте Кремля.

Глава государства высоко оценил поддержку, которую представители партии оказывают защитникам Отечества, участникам специальной военной операции и их семьям. Путин похвалил стремление партии к открытому диалогу с избирателями и конструктивному сотрудничеству с другими общественно-политическими силами по важнейшим социально-экономическим вопросам, назвав такую деятельность достойной признания.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов предложил повысить минимальные пенсии в стране до уровня МРОТ. На 1 января текущего года минимальный размер оплаты труда составлял 22 440 рублей.