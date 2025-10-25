Войска РФ поразили украинский ракетный комплекс «Нептун»

Российские военнослужащие нанесли точный удар по украинской пусковой установке и транспортно-заряжающей машине берегового ракетного комплекса «Нептун». Об этом рассказали в Минобороны России. Атака производилась ударными беспилотниками, артиллерией и при помощи военной авиации.

«Уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина берегового ракетного комплекса «Нептун», нанесено поражение цехам по производству беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наёмников в 154 районах», — сказано в тексте.

Также сообщалось, что в ночь на 25 октября российские военные разгромили серией мощных ударов военные предприятия и объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие их работу, на территории Украины.