Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
25 октября, 09:57

Войска РФ поразили украинский ракетный комплекс «Нептун»

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские военнослужащие нанесли точный удар по украинской пусковой установке и транспортно-заряжающей машине берегового ракетного комплекса «Нептун». Об этом рассказали в Минобороны России. Атака производилась ударными беспилотниками, артиллерией и при помощи военной авиации.

«Уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина берегового ракетного комплекса «Нептун», нанесено поражение цехам по производству беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наёмников в 154 районах», — сказано в тексте.

Также сообщалось, что в ночь на 25 октября российские военные разгромили серией мощных ударов военные предприятия и объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие их работу, на территории Украины.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

    avatar