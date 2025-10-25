Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 октября, 10:01

В Диснейленде погиб третий человек за десять дней

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tartanparty

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tartanparty

В крупнейшем парке развлечений «Мир Уолта Диснея» во Флориде зафиксирован третий смертельный случай за последние десять дней. Об этом сообщает The New York Post со ссылкой на полицию округа Ориндж.

Новый инцидент произошёл в отеле Disney's Contemporary Resort, где скончался мужчина — точное время и причина смерти пока не устанавливаются. На прошлой неделе в этом же отеле женщина покончила с собой, а 21 октября 60-летний посетитель скончался после потери сознания на аттракционе.

Отель Contemporary Resort, где случились две из трёх трагедий, является одним из самых престижных в комплексе, со стоимостью проживания от тысячи долларов за ночь.

В Саудовской Аравии аттракцион с людьми раскололся пополам и рухнул с высоты — жуткое видео
В Саудовской Аравии аттракцион с людьми раскололся пополам и рухнул с высоты — жуткое видео

Ранее в московском парке «Сказка» произошёл инцидент с аттракционом «Кракен», который остановился на высоте с находящимися на нём посетителями. Сотрудники не стали проводить эвакуацию людей, а предприняли безуспешные попытки перезапуска системы, в том числе путём одновременного нажатия кнопок пуска и остановки.

Всё самое важное и актуальное в одном месте — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • диснейленд
  • В мире
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar