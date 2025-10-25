В Диснейленде погиб третий человек за десять дней

В крупнейшем парке развлечений «Мир Уолта Диснея» во Флориде зафиксирован третий смертельный случай за последние десять дней. Об этом сообщает The New York Post со ссылкой на полицию округа Ориндж.

Новый инцидент произошёл в отеле Disney's Contemporary Resort, где скончался мужчина — точное время и причина смерти пока не устанавливаются. На прошлой неделе в этом же отеле женщина покончила с собой, а 21 октября 60-летний посетитель скончался после потери сознания на аттракционе.

Отель Contemporary Resort, где случились две из трёх трагедий, является одним из самых престижных в комплексе, со стоимостью проживания от тысячи долларов за ночь.

