В 1958 году агенты ЦРУ хотели завербовать бывшего британского премьера Уинстона Черчилля, чтобы он помогал проводить антикоммунистическую пропаганду, рассчитанную на граждан СССР. Об этом пишет The Telegraph, ссылаясь на документ, рассекреченный разведслужбой.

Предполагалось, что Черчилль займёт должность одного из радиоведущих на «Радио Свобода»*, которое тайно финансировалось Вашингтоном в период с 1951 по 1972 годы и вещало на страны Восточной Европы, реализуя задачи по внутреннему разрушению неугодных государств. В те годы в СССР начали пересматриваться идеи марксизма-ленинзма (ревизионизм), и США это было на руку.

Агенты ЦРУ намеревались «стимулировать еретическое мышление, показывая, что марксизм вне СССР не является статичным, догматическим учением, игнорирующим современные социальные и экономические реалии». Также ставилась цель подорвать доверие к любой форме марксизма и доказать советским гражданам, что коммунистические идеи и советская форма государственности изжили себя. Информация подавалась на фоне 75-летия со дня смерти Карла Маркса

Неизвестно, принял ли Черчилль приглашение от «Радио Свобода»*. Но весной 1958 года, когда планировалось взять политика в оборот, он отказался приезжать в Вашингтон, сославшись на ухудшение здоровья. В США Черчилль прилетел лишь на следующий год, и это был его последний визит. The Telegraph в заключении статьи пишет, что «Радио Свобода»* стремилось посеять у советских граждан сомнения в величии своей нации, заставить жить с оглядкой на Запад и лишить самоидентичности население страны.

Ранее Скотт Риттер, бывший сотрудник ЦРУ, заявил, что Западу не следует испытывать терпение России постоянными провокациями. По его мнению, Москва всегда старалась избежать эскалации конфликта, в отличие от киевских властей.

