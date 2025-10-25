Сектор Газа
25 октября, 10:10

Рабочие устроили в Москве массовую битву на лопатах, палках и дорожных знаках

На территории жилого комплекса «Прокшино» в районе Коммунарки произошёл крупный конфликт между рабочими, переросший в массовую схватку с использованием подручных предметов. Об этом сообщает SHOT.

Драка в Москве. Видео © Telegram / SHOT

Участники инцидента использовали различный инвентарь и предметы в качестве оружия. В ход пошли палки, лопаты и даже дорожные знаки. Помимо этого, конфликтующие стороны бросали камни, в результате чего были повреждены окна на нижних этажах некоторых домов. Очевидцы описывали сцену как хаотичное столкновение с активным применением самодельного вооружения, что напоминает средневековую битву.

По предварительным данным, в результате конфликта пострадали минимум три человека. На место происшествия оперативно выехали комплексные силы столичной полиции, а также бригада скорой помощи для оказания медицинской помощи возможным пострадавшим.

Ранее в Махачкале подростки из двух разных школ устроили массовую драку из-за комментария под фотографией в социальных сетях. Один из пострадавших потерял сознание, но его продолжали добивать на земле.

Обложка © Telegram / SHOT

Владимир Озеров
