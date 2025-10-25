Блогершу требуют наказать за бездушные издевательства над шпицем Пушинкой

Блогершу Эльнару Кириллову обвиняют в жестоком обращении с животными и требуют привлечь её к ответственности. Поводом послужили видеоролики, на которых девушка кричит на шпица, оскорбляет его и публикует эти кадры в Сети.

Блогершу Эльнару Кириллову обвиняют в жестоком обращении с животными. Видео © Telegram / Belladonna.miloslavsksyaa

Собаку Кирилловой оставила её сестра Эльмира. Вместо любви животное получило агрессию и крики в свою сторону. Собака по кличке Пушинка не может нормально сходить в туалет и из-за этого постоянно пачкается. Вместо того чтобы отвести животное на профессиональный груминг и к ветеринару — собаку моют в раковине на кухне и постоянно орут.

После истерик блогерша всё-таки отдала Пушинку профессионалам, где шпица, помыли, сделали маску и почистили зубы. За услуги Эльнара отдала 6500 рублей и успокоилась. Кириллова записала видео, где гладит и извиняется перед собакой, признав свою вину.

Такое поведение всё равно не успокоило аудиторию, люди требуют наказать блогершу и забрать животное от агрессивной хозяйки.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области произошёл вопиющий случай жестокого обращения с животными: мужчина выбросил с пятого этажа собаку, хомяка, рыбок и беременную кошку. Мотивом для этой жестокости послужила потеря пропуска в закрытый город. Полагая, что в краже виновна его бывшая жена, супруг решил отомстить ей, сорвав злость на питомцах.