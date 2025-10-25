В Петербурге задержали мошенника из базы розыска Интерпола

В Санкт-Петербурге задержан гражданин одной из стран Центральной Азии, находившийся в межгосударственном розыске за мошенничество. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

38-летний мужчина обвиняется в том, что с апреля по август 2023 года входил в доверие к малообеспеченным гражданам и получал копии их документов под предлогом оформления пособий.

После этого он использовал полученные документы для оформления кредитов на этих граждан на общую сумму, эквивалентную 550 тысячам рублей. Задержание преступника из базы розыска Интерпола произошло 24 октября в ходе оперативно-разыскных мероприятий у дома на набережной Миклухо-Маклая.

Ранее сообщалось, что в Москве задержана преступная группа, специализировавшаяся на мошеннических схемах с использованием мобильных устройств граждан. Как пояснили в ведомстве, одна из участниц группы в метрополитене обращалась к пассажирам с просьбой о срочном телефонном звонке, в то время как её сообщник осуществлял ввод номера телефона на платформах аренды жилья.