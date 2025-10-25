Реку в индийском городе Ченнай заволокло густой ядовитой пеной

На побережье южной Индии, в районе города Ченнай, произошло тревожное явление — весь берег покрыт необычной пеной белого цвета с резким неприятным запахом. Это не просто морская пена, а опасная субстанция, образованная в результате смешивания морской воды с промышленными и бытовыми загрязнениями, сообщила газета India Today со ссылкой на экспертов.

Основная причина загрязнения — неправильная обработка сточных вод. Во время интенсивных дождей очистные сооружения переполняются и не справляются с объёмом загрязнённой воды, которая попадает напрямую в океан. Эта жидкость содержит концентрированные остатки химикатов, фосфатов и аммиака — веществ, используемых в различных промышленных процессах.

Специалисты предупреждают о серьёзной угрозе для здоровья. Контакт с такой пеной может вызвать дерматологические проблемы, раздражение слизистых оболочек и дыхательные расстройства. Вдыхание паров опасного вещества может привести к кашлю и затруднению дыхания.

Экологи считают, что ядовитая пена угрожает не только туристам и местным жителям, но и морским экосистемам. Рыба и другие морские организмы не могут выжить в таких условиях, что наносит удар по рыболовству и пищевой цепочке региона.

Кстати, в октябре прошлого года такое тоже случалось в Индии. Тогда ядовитой пеной покрыло священную реку Ямуну в Нью-Дели, где, по легенде, любил играть индийский бог Кришна. Причиной стало огромное содержание промышленных отходов и сточных вод в водоёме.