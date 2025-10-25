Сектор Газа
25 октября, 10:54

Аэропорт Ухты спустя час открыл небо для самолётов

Обложка © freepik

Аэропорт в Ухте в Республике Коми вновь приступил к работе в штатном режиме. Об этом рассказали в пресс-службе Росавиации. Ограничения действовали на протяжении часа из-за необходимости обеспечить безопасность.

«Аэропорт Ухта. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов», — сказано в тексте.

Аэропорты Вильнюса и Каунаса приостановили работу из-за метеозондов

Напомним, сегодня, 25 октября, руководство аэропорта Ухты в Республике Коми ввело временные ограничения на приём и выпуск рейсов, что связано с необходимостью обеспечить безопасность пассажиров.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

