Массовая битва рабочих в Москве обезлюдела весь район – местные боятся выходить на улицу

Жителям ЖК «Прокшино» в районе Коммунарки пришлось прятаться за автомобилями во время потасовки, произошедшей несколько часов назад. После массовой драки жители опасаются за свою безопасность, а некоторые до сих пор не решаются выйти из дома. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Жильцам ЖК «Прокшино» пришлось скрываться за машина во время массового побоища. Видео © Telegram / SHOT

Сейчас на территории ЖК работают сотрудники полиции, видны машины с включёнными проблесковыми маячками. Некоторые из предполагаемых участников драки пытаются скрыться. В пресс-службе столичного МВД сообщили, что на месте происшествия работают усиленные наряды полиции. В настоящее время устанавливаются причины инцидента и лица, его спровоцировавшие.

Местные жители также сообщают, что накануне видели на территории комплекса группы людей численностью около 10 человек в каждой.

Напомним, что несколько часов назад на территории жилого комплекса произошла масштабная драка между рабочими, переросшая в побоище с применением различных предметов. В ход пошли палки, лопаты, дорожные знаки и камни, которыми были повреждены окна на нижних этажах зданий.