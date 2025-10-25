Сектор Газа
25 октября, 12:44

Суд закрыл кафе в Калининграде, где 9 школьников отравились продуктами с пола

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Tapati Rinchumrus

Суд вынес решение о трёхмесячном закрытии кафе «Бела Дона» в Калининграде, где произошла вспышка норовирусной инфекции среди школьников. Проведённая проверка выявила систематические нарушения санитарных норм. Об этом сообщила пресс-служба Калининградского областного суда.

Инспекторы выяснили, что продукты для приготовления стояли прямо на полу, поскольку никаких хранилищ там попросту не было. В учреждении игнорировались базовые правила гигиены — не проводилась регулярная уборка помещений, не осуществлялся медицинский контроль над работниками. Помимо этого, в кафе полностью отсутствовали дезинсекционные препараты.

Дополнительно выявлены: хранение и реализация просроченной продукции без необходимых сертификатов, нарушения технологии приготовления блюд, ненадлежащие режимы мытья посуды. К работе допускались сотрудники без медицинских свидетельств, один из которых являлся источником инфекции.

Напомним, что после посещения кафе «Бела Дона» в Калининграде в больницу с отравлением попали девять школьников. Врачи выявили у них признаки острой кишечной инфекции. В лаборатории подтвердили, что это был норовирус.

