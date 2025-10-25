Психиатр раскрыла причины тяги пожилых «Плюшкиных» собирать всякое барахло

Синдром Диогена, проявляющийся патологическим накопительством и социальной изоляцией, является серьёзным психическим расстройством, а не следствием старения, предупредила врач-психиатр, кандидат медицинских наук Мария Штань, подчеркнув, что заболевание часто развивается у ранее успешных и образованных людей под влиянием тяжёлого стресса.

По словам эксперта, ключевыми симптомами расстройства являются крайняя неряшливость, накопление бесполезных вещей, отсутствие стыда и агрессивная реакция на критику. Исследования выявили нейробиологическую основу нарушения — особенности развития коры лобных долей мозга, ответственных за рациональное принятие решений.

Провоцирующими факторами часто выступают потеря близких, вынужденное одиночество или экономические проблемы в пожилом возрасте. Собеседница «Газеты.ru» отметила, что эффективное лечение синдрома возможно через комбинацию психотерапии и медикаментов, но важным условием является добровольное согласие пациента на терапию.