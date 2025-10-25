Сектор Газа
25 октября, 12:20

«Высокая» любовь: Мужчины массово встают на полустельки, чтобы влюбить в себя девушек

Российские мужчины массово скупают полустельки для увеличения роста

Обложка © Kandinsky / Life.ru

В России резко вырос спрос полустельки для увеличения роста, мужчины стремятся соответствовать идеалу высокого партнёра, предпочитаемого современными девушками. О новых модных тенденциях рассказали в Telegram-канале SHOT ПРОВЕРКИ.

В России резко вырос спрос полустельки для увеличения роста среди мужчин. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Продажи этих специальных вставок в обувь, визуально удлиняющих ноги на 2,5–5,5 см, подскочили в среднем в пять раз за последний год. Основными покупателями являются мужчины, хотя встречаются и девушки, стремящиеся к модельному росту.

Всплеск интереса к полустелькам объясняют влиянием зумеров, которые активно делятся в социальных сетях роликами и мемами, демонстрирующими их предпочтение парням ростом от 180 сантиметров и выше.

Ранее Life.ru сообщал о значительном росте (на 90%) продаж медицинских экстендеров для увеличения полового члена с января по октябрь 2025 года. Эксперты объясняют эту тенденцию влиянием соцсетей и навязыванием определённых стандартов мужской красоты. Устройство, предназначенное для длительного ношения и механического растяжения тканей, рекламируется как способ увеличить размер на несколько сантиметров и стоит от 1500 рублей.

Наталья Афонина
