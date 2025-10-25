Сектор Газа
25 октября, 12:48

Отец застрелил дочь и двух внуков после её прощального поста в соцсетях

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Eric Rosenwald

В американском штате Аризона мужчина застрелил свою 31-летнюю дочь и двух маленьких внуков, после чего покончил с собой. Об этом сообщает People со ссылкой на данные полиции.

Тела Джастис Джоунс и её восьмилетнего и девятилетнего сыновей были обнаружены в их доме 16 октября вместе с телом отца семейства Дуэйна Джоунса. По словам родственников, накануне трагедии Джастис разместила в социальных сетях прощальный пост со «странным» эмодзи, что вызвало беспокойство у близких.

«Она разместила пост, написав «спокойной ночи» и добавив странный наклоненный эмодзи, так что было очевидно, что что-то не так», — заявила Бреана Флорес, родственница Джоунс.

В семье не знали о возможных проблемах с психическим здоровьем у Дуэйна Джоунса до совершения им этого преступления.

На Кубани арестовали отца, который утопил в реке трёхлетнюю дочь с ДЦП
Ранее сообщалось, что в Ульяновске было зафиксировано тройное убийство: в одной из квартир обнаружены тела 27-летней женщины и её двух малолетних дочерей. В качестве подозреваемого фигурирует отец семейства, который, по имеющимся данным, страдал игровой зависимостью. После преступления мужчина предпринял попытку суицида.

