В Грузии арестовали трёх китайцев за попытку вывезти 2 кг урана через Россию

Грузинские спецслужбы арестовали в Тбилиси трёх китайцев, которые намеревались вывезти в Китай 2 кг урана. Об этом сообщил первый замглавы Службы государственной безопасности соседней республики Лаша Маградзе.

Преступная группа намеревалась купить два килограмма урана за 400 тысяч долларов. Ядерный материал предполагалось транспортировать через территорию РФ в Пекин.

Схема преступления была организована следующим образом: один из участников, находившийся в Грузии без надлежащего разрешения, занялся подбором специалистов, интересующихся закупкой радиоактивных веществ. Он же активно осуществлял поиск потенциальных поставщиков урана. Остальные члены организованной группы координировали операцию из Китая, направляя действия своих сообщников на расстоянии.

Операция по задержанию была проведена совместно подразделениями контрразведки и специальных операций. Против задержанных возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за незаконный оборот ядерных материалов. Максимальное наказание составляет десять лет лишения свободы.

