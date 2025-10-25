Потенциально обитаемую суперземлю нашли у похожей на Солнце звезды

Около Солнечной системы может существовать потенциально обитаемая планета, которую учёные назвали суперземлёй Gliese 251 c (GJ 251с). Такие выводы сделаны астрономами после 20 лет наблюдений. Об этом пишет The Astronomical Journal со ссылкой на международную исследовательскую группу под руководством Кори Бирда из Калифорнийского университета в США.

Суперземля находится от нашей планеты на расстоянии 18 световых лет и вращается вокруг красного карлика. Её масса больше, чем у Земли в три раза, но меньше Нептуна. Звезда рядом с ней характеризуется высокой металличностью за счёт содержания в составе гелия, магния, железа и кремния. Светимость красного карлика низкая и составляет всего 1,5% от солнечной. Однако это делает суперземлю видимой для наших приборов. Загадочная планета расположена близко к своей небольшой звезде, но получаемое тепло удерживается на её поверхности.

При этом вокруг GJ 251 (красного карлика) вращаются сразу две суперземли. Первая — GJ 251b — была открыта в 2020 году с помощью метода лучевых скоростей, эта планета оборачивается вокруг своей звезды всего за 14 дней с небольшим. GJ 251с делает полный оборот за 53,6 суток. Астрономы надеются, что суперземлю удастся сфотографировать, а далее вплотную изучать вопрос её возможного населения живыми существами.

Ранее сообщалось, что российские исследователи намерены колонизировать Луну, сделав её плацдармом для дальнейшего освоения космоса, причём первые отечественные пилотируемые миссии запланированы на период после 2030 года.