25 октября, 13:01

В Германии взорвали 160-метровые градирни самой мощной немецкой АЭС

Обложка © Wikipedia / Felix König

В Германии демонтировали бывшую самую мощную атомную электростанцию (АЭС) страны «Гундремминген» путём подрыва. 160-метровые градирни были разрушены контролируемым взрывом, сообщает местный портал NiUS.

Видео © Телеграм / NiUS

«Атомная электростанция Гундремминген в Баварии была взорвана», — говорится в сообщении.

Это событие знаменует собой завершение эры атомной энергетики в Германии и начало перехода к новым источникам энергии — ФРГ полностью отказалась от атомной энергетики и закрыла все свои АЭС.

Ранее Life.ru сообщал, что Россия – единственная страна в мире, строящая малые атомные электростанции. Президент Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя» подчеркнул лидирующую роль госкорпорации «Росатом» на мировом рынке строительства АЭС.

BannerImage
Наталья Афонина
