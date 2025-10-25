В Германии взорвали 160-метровые градирни самой мощной немецкой АЭС

В Германии демонтировали бывшую самую мощную атомную электростанцию (АЭС) страны «Гундремминген» путём подрыва. 160-метровые градирни были разрушены контролируемым взрывом, сообщает местный портал NiUS.

Видео © Телеграм / NiUS

«Атомная электростанция Гундремминген в Баварии была взорвана», — говорится в сообщении.

Это событие знаменует собой завершение эры атомной энергетики в Германии и начало перехода к новым источникам энергии — ФРГ полностью отказалась от атомной энергетики и закрыла все свои АЭС.

