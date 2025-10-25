40 «героев» разбудившей Москву массовой битвы вычислили по видео и доставили в полицию

В жилом комплексе «Прокшино» в ТиНАО задержаны около 40 человек после массовой драки на лопатах, попавшей на видео. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Жильцам ЖК «Прокшино» пришлось скрываться за машина во время массового побоища. Видео © Telegram / SHOT

«Благодаря комплексу проведенных мероприятий в отдел внутренних дел доставлены около 40 человек. Они проверяются на причастность к преступлению», – уточнила Волк.

По её словам, наряды полиции были направлены на место после распространения в соцсетях видеороликов с битвой рабочих. В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Все доставленные в отдел полиции лица проверяются на причастность к преступлению, устанавливаются все обстоятельства и причины противоправного деяния.

Задержанным вменяют административные статьи о мелком хулиганстве, а некоторым — нарушения миграционного учёта. Правоохранители также проверяют, привлекались ли эти лица ранее по аналогичным статьям — в случае повторного нарушения им грозит депортация.

Напомним, что утром 25 октября на территории жилого комплекса произошла масштабная драка между рабочими, переросшая в побоище с применением различных предметов. В ход пошли палки, лопаты, дорожные знаки и камни, которыми были повреждены окна на нижних этажах зданий.