Стало известно, почему российские туристы отказываются от отдыха в Белоруссии

Российские путешественники всё реже выбирают Белоруссию — республика утратила ценовое преимущество, как туристическое направление, и интерес россиян смещается к другим направлениям. Об этом рассказала турэксперт Лара Ковалькова в беседе с АБН24.

По словам эксперта, ключевой плюс прошлых лет — низкая стоимость — остался в прошлом. 10–15 лет назад страна считалась бюджетной заменой Европе, теперь же авиаперелёты подорожали, а ночи в минских отелях стоят примерно как гостиницы в Праге или Варшаве.

Ковалькова отметила, что для пляжного отдыха россияне предпочитают внутренний туризм — Крым и Сочи. Она пояснила, что там быстрее растёт инфраструктура, логистика проще, а ощущение «своего моря» дополнительно тянет аудиторию, и на этом фоне Белоруссия теряет позиции.

Кроме того, сказывается эффект «одного визита». Многим хватает базовой программы: прогулки по Минску и поездок к Мирскому и Несвижскому замкам. После этого направление нередко считают закрытым и не планируют возвращаться.

