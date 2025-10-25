Россия возобновила полёты на Филиппины

Авиасообщение между Россией и Филиппинами вновь налажено. Сегодня, 25 октября, из Иркутска вылетел первый после долгого перерыва самолёт в сторону филиппинского аэропорта Калибо. Об этом рассказали в пресс-службе Росавиации.

«Сегодня началось прямое авиасообщение с Филиппинами. 100-местный самолёт Superjet 100 авиакомпании «ИрАэро» с полной загрузкой совершил рейс из Иркутска в аэропорт Калибо — самый близкий международный к острову Боракай», — говорится в тексте.

Рейсы будут совершаться каждую субботу, время полёта составляет 8 часов с учётом технической посадки в Китае. Также лайнеры начнут летать на Филиппины из Хабаровска, оттуда авиасообщение начнётся с 28 октября.

Напомним, полёты на Филиппины были прерваны во время действия пандемии из-за ковида. Однако обе страны признали необходимость авиасообщения в туристических целях. К слову, на курортных островах часто бывают землетрясения.