Victoria's Secret угодила в скандал из-за недопуска к участию в шоу больной раком Бьянки Балти
Обложка © ТАСС / Zuma / Mario Cartelli
Известная итальянская супермодель Бьянка Балти, борющаяся с раком яичников, не приняла участие в показах Victoria's Secret в 2025 году из-за отказа бренда. Звезда мечтала принять участие в шоу, но руководство бренда отказало ей, сославшись на отсутствие свободных мест для моделей.
«Я не самая молодая, фигуристая или подтянутая. Но я сильная, смелая и живая — и я по-прежнему чертовски сексуальна. Я с гордостью ношу свои шрамы и с гордостью ношу отросшие волосы. Если бы я вышла на этот подиум, это было бы не просто исполнением личной мечты, это был бы сигнал миллионам женщин: «Жизнь продолжается, несмотря на невзгоды. Ты не стала менее женственной. Ты сексуальная! Тебя не остановить!» Я решилась на это, потому что чувствую ответственность перед теми, кто пережил тяжёлые испытания. У меня не получилось, но я ни о чём не жалею», — призналась модель.
Этот факт вызвал возмущение среди пользователей Сети, которые обрушились с критикой на бренд за то, что он отдаёт предпочтение моделям с нестандартными фигурами, игнорируя при этом заслуги и опыт Бьянки Балти. Сама 41-летняя модель отреагировала на ситуацию с пониманием. Она продолжает активно работать, участвует в фотосессиях и светских мероприятиях, несмотря на тяжёлую борьбу с болезнью и изменения во внешности.
Ранее Life.ru сообщал, что американской бизнесвумен и звезде реалити-шоу Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозга. Обследование МРТ выявило у знаменитости вздутие кровеносного сосуда в мозге. Ким связала проблемы со здоровьем с сильным стрессом, вызванным тяжёлым разводом с рэпером Канье Уэстом.
