Victoria's Secret угодила в скандал из-за недопуска к участию в шоу больной раком Бьянки Балти

«Я не самая молодая, фигуристая или подтянутая. Но я сильная, смелая и живая — и я по-прежнему чертовски сексуальна. Я с гордостью ношу свои шрамы и с гордостью ношу отросшие волосы. Если бы я вышла на этот подиум, это было бы не просто исполнением личной мечты, это был бы сигнал миллионам женщин: «Жизнь продолжается, несмотря на невзгоды. Ты не стала менее женственной. Ты сексуальная! Тебя не остановить!» Я решилась на это, потому что чувствую ответственность перед теми, кто пережил тяжёлые испытания. У меня не получилось, но я ни о чём не жалею», — призналась модель.