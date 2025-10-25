Рабочие разбили несколько машин в пылу масштабной битвы на лопатах у ЖК в Москве
Обложка © Life.ru / ChatGPT
Во дворе жилого комплекса «Прокшино» в Москве во время массовой драки рабочих были повреждены несколько автомобилей. Об этом сообщили оперативные службы.
«В настоящее время работа на месте продолжается. Уже удалось выявить, что в ходе драки повреждены несколько припаркованных автомобилей. Сумма причинённого ущерба устанавливается», — приводит сообщение ТАCC.
По словам правоохранителей, в потасовке участвовали десятки человек. Информация о пострадавших людях не поступала.
Часть возможных участников уже проверяют на причастность — их нашли в ближайшем кафе. Полиция устанавливает причины конфликта, ищет зачинщиков и оформляет материалы проверки. В участки проводили уже около 40 участников побоища.
Напомним, в ЖК «Прокшино» (район Коммунарки) несколько часов назад произошла массовая драка рабочих. Баталия напугала местных жителей: люди прятались за автомобилями и боялись выходить из дома. Причины конфликта пока что неизвестны.
