25 октября, 13:38

Рабочие разбили несколько машин в пылу масштабной битвы на лопатах у ЖК в Москве

Обложка © Life.ru / ChatGPT

Во дворе жилого комплекса «Прокшино» в Москве во время массовой драки рабочих были повреждены несколько автомобилей. Об этом сообщили оперативные службы.

«В настоящее время работа на месте продолжается. Уже удалось выявить, что в ходе драки повреждены несколько припаркованных автомобилей. Сумма причинённого ущерба устанавливается», — приводит сообщение ТАCC.

По словам правоохранителей, в потасовке участвовали десятки человек. Информация о пострадавших людях не поступала.

Часть возможных участников уже проверяют на причастность — их нашли в ближайшем кафе. Полиция устанавливает причины конфликта, ищет зачинщиков и оформляет материалы проверки. В участки проводили уже около 40 участников побоища.

40 «героев» разбудившей Москву массовой битвы вычислили по видео и доставили в полицию

Напомним, в ЖК «Прокшино» (район Коммунарки) несколько часов назад произошла массовая драка рабочих. Баталия напугала местных жителей: люди прятались за автомобилями и боялись выходить из дома. Причины конфликта пока что неизвестны.

