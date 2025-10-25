Поставляемые Украине французские истребители Mirage не смогут изменить ситуацию на фронте, поскольку являются устаревшими моделями. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразил депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

Парламентарий пояснил, что снятые с вооружения 40-летние самолёты хорошо известны российским системам ПВО. Он добавил, что французские военные специалисты, обеспечивающие подготовку этой техники, становятся законной целью для российской армии. Депутат призвал президента Франции задуматься о возможных последствиях таких поставок для французских граждан.

«Снятый с вооружения во Франции 40-летний Mirage-2000 и крупногабаритная почти его ровесница, зенитная ракета Aster, светятся на экране локатора РЛС ЗРК или в прицеле Су-27, не говоря о Су-30 либо Су-35, как новогодняя ёлка у собора Нотр-Дам-де-Пари», — считает Ивлев.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж в ближайшие дни осуществит поставки Украине дополнительных ракет Aster и истребителей Mirage, а также расширит программы обучения украинских военных. Глава государства отметил, что конкретные параметры помощи будут уточнены совместно с другими участниками коалиции, однако детали дополнительных инициатив пока не раскрываются.