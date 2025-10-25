Дагестанским водителям массово «забраковали» медсправки в Москве

Водители из Дагестана столкнулись с массовыми отказами в выдаче водительских удостоверений из-за несоответствующих медицинских справок. Только за последнюю неделю в Москве более ста человек не смогли получить права, сообщает Telegram-канал Mash.

Водителям из Дагестана массово отказывают в выдаче удостоверений. Фото © Telegram / Mash

Водители проходили стандартный медосмотр в Дагестане, а прохождение психиатра и нарколога формально «обеспечивалось» путём проставления необходимых печатей без фактического посещения врачей. Однако в Москве эти справки не проходят проверку, и водителей направляют на повторные медкомиссии.

Причиной отказа является формальное несоответствие: в справках указано лишь шесть цифр вместо требуемых девяти, что приводит к признанию документа недействительным системой.

В клиниках Дагестана утверждают, что работали в соответствии с правилами и что справки принимаются в регионе без проблем. Причины отказа в Москве им неизвестны, они направили запрос в Минздрав. В ведомстве объяснили, что некоторые документы оказались поддельными. Более 200 жителей Дагестана лишились прав после прокурорской проверки, и в отношении некоторых возбуждены уголовные дела за подделку документов.

Ранее сообщалось, что с 2026 года в России отменяется автоматическое продление срока действия водительских удостоверений. Водителям, чьи права истекают начиная с 1 января следующего года, необходимо будет проходить стандартную процедуру замены: медкомиссия, получение справки и обращение в ГИБДД с полным пакетом документов.