25 октября, 13:53

В усадьбе Приютино раскопали баню, где парился баснописец Крылов

Обложка © Telegram / Цой пишет

В усадьбе Приютино во Всеволожске археологи обнаружили фундамент старинной бани, где парился баснописец Иван Крылов. Об этом сообщил председатель Комитета по сохранению культурного наследия Ленобласти Владимир Цой.

«Археологами в Приютино обнаружен фундамент старинной бани, связанной с пребыванием в усадьбе баснописца И. А. Крылова», — написал Цой.

Усадьба была построена в начале XIX века президентом Академии художеств Алексеем Олениным и была местом встреч многих известных деятелей культуры, включая Пушкина, Жуковского и Глинку. В текущем году в регионе началась разработка проекта реставрации усадьбы, которая будет включать комплексные научные исследования.

Ранее сообщалось, что в Ярославской области обнаружили редкий железный топор мерянской культуры X века во время раскопок у села Шулец под Ростовом Великим. Находка была сделана в ходе исследований древнего поселения X–XIII веков и сопутствующего могильника, проводившихся с июля по сентябрь текущего года.

Анастасия Никонорова
